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11:52, 9 августа 2023Силовые структуры

В российском регионе неизвестные подожгли оборудование на железной дороге

В Белгороде неизвестные подожгли батарейный шкаф на железной дороге

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Белгороде неизвестные подожгли оборудование на железной дороге. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным ведомства, 8 августа около станции Крейда фигуранты вскрыли и подожгли батарейный шкаф с семью аккумуляторами. Отмечается, что на движение поездов инцидент не повлиял.

На месте происшествия силовики обнаружили полулитровую бутылку с остатками горючей жидкости, кусок металлического прута, зажигалку, след от обуви, перчатку и окурок. Теперь правоохранители разыскивают причастных к поджогу.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге диверсанты подожгли на железной дороге шкаф управления электрообогрева стрелочных переводов обдувки стрелок.

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    Екатерина Власова
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