Россиянка попыталась разжечь потухшие угли спиртом и попала в реанимацию

Под Нижним Новгородом женщина получила ожог 80% тела при попытке разжечь угли

Жительница Павловского района Нижегородской области и ее внук пострадали при попытке разжечь потухшие угли в мангале с помощью спирта. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Россиянка решила разжечь огонь способом, который посоветовали ей близкие, уточняет канал. После взрыва канистры со спиртом она получила ожог 80 процентов поверхности тела. Также пострадал внук женщины, у него диагностировали ожоги уха, плеча и бедра.

Женщину поместили в реанимационное отделение с ожогами третьей степени. Мальчика направили к хирургам.

Ранее в Нижнем Тагиле подросток получил ожоги при взрыве моторной лодки. Силовой агрегат взорвался, когда мальчик пытался завести мотор. Ребенка доставили в больницу в состоянии средней тяжести.