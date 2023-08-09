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16:38, 9 августа 2023Россия

Россиянка попыталась разжечь потухшие угли спиртом и попала в реанимацию

Под Нижним Новгородом женщина получила ожог 80% тела при попытке разжечь угли

Фото: Баранов Владимир / Globallookpress.com

Жительница Павловского района Нижегородской области и ее внук пострадали при попытке разжечь потухшие угли в мангале с помощью спирта. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Россиянка решила разжечь огонь способом, который посоветовали ей близкие, уточняет канал. После взрыва канистры со спиртом она получила ожог 80 процентов поверхности тела. Также пострадал внук женщины, у него диагностировали ожоги уха, плеча и бедра.

Женщину поместили в реанимационное отделение с ожогами третьей степени. Мальчика направили к хирургам.

Ранее в Нижнем Тагиле подросток получил ожоги при взрыве моторной лодки. Силовой агрегат взорвался, когда мальчик пытался завести мотор. Ребенка доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

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    Алан Босиков
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