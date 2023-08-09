Власти США и Болгарии обсудили помощь Украине

Блинкен и глава МИД Болгарии Габриэль обсудили расширение ЕС и помощь Украине

Американский госсекретарь Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Болгарии Марией Габриэль оказание помощи Украине и диверсификацию поставок энергоносителей. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

Уточняется, что в ходе переговоров стороны отметили необходимость продолжения поддержки Киева в сфере безопасности. Кроме того, они также поговорили о работе над диверсификацией энергетических источников в пользу более чистых и надежных поставщиков и технологий. Также, Блинкен и Габриэль подчеркнули важность расширения Европейского союза (ЕС), которое позволит обеспечить «стабильность и процветание региона».

Ранее стало известно о заключении сделки США с Болгарией и Южной Кореей на поставку снарядов калибра 155 миллиметров Украине. Сообщается, что американские власти намерены заключить такое же соглашение с Японией.