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07:53, 9 августа 2023Экономика

Стало известно о желании крупного бизнеса в США возобновить сотрудничество с РФ

Генконсул Захаров: крупный бизнес США хочет возобновить сотрудничество с Россией

Фото: Pixabay

Генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров рассказал, что крупный бизнес США не желает терять важного партнера в лице Москвы и хочет возобновить с ней сотрудничество, сообщает ТАСС.

«Масштабный российский рынок американцам на перспективу терять очень не хочется. Выстроить новые логистические цепочки возможно, но это занимает годы и даже десятилетия», — заявил он.

Дипломат подчеркнул, что представители американского крупного бизнеса выступают за продолжение сотрудничества с Россией и не намерены отдавать российский рынок кому-то еще.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что российская экономика выдержала испытание санкциями, введенными Западом после начала специальной военной операции (СВО) на Украине, и продемонстрировала свою прочность.

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    Марина Совина
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