В США признали прочность экономики России перед западными санкциями

WSJ: экономика России выдержала санкции Запада и показала свою прочность

Российская экономика выдержала испытание санкциями, введенными Западом после начала специальной военной операции (СВО) на Украине, и продемонстрировала свою прочность. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Как говорится в материале, «провал Запада в том, чтобы быстро поставить российскую экономику на колени» из-за начала специальной военной операции (СВО) на Украине, «идентичен тупиковой ситуации на поле боя».

Издание отмечает, что сначала Россия столкнулась с проблемами с импортом микрочипов, однако Москва смогла их решить и может ежедневно наносить удары высокоточным оружием. Помимо этого, несмотря на введенные ограничения на продажу российской нефти, ее продолжают покупать, добыча углеводородов снизилась лишь незначительно, признали в США.

Эксперты считают, что устойчивость российской экономики связана со значительными государственными вливаниями, развитием военно-промышленного комплекса, а также переориентацией внешней торговли на восточных партнеров, в частности Индию и Китай.

Ранее американский политолог Джон Миршаймер рассказал, что Запад просчитался с эффективностью антироссийских санкций. При этом, по его словам, сама Москва не ожидала, что так успешно сумеет с ними справиться.

В конце июня вступил в силу 11-й пакет санкций ЕС против России. Под ограничения попали 87 российских предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также зарубежные компании, которые, по мнению Брюсселя, помогают Москве обходить ограничения.

