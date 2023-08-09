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07:17, 9 августа 2023Россия

Россияне прокатились на капоте автомобиля и попали на дорожные камеры

Россияне прокатились на капоте машины со скоростью 129 км/ч и попали на камеры

Фото: МВД по Республике Бурятия

Два жителя Бурятии прокатились на капоте автомобиля, который двигался по трассе со скоростью 129 километров в час, и попали на дорожные камеры ГИБДД. Об этом сообщает управление МВД России по региону на своем сайте.

Отмечается, что небезопасная поездка состоялась 30 июля на трассе Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян. Водитель автомобиля Toyota Mark II двигался по дороге с большой скоростью, а двое пассажиров иномарки держались за кузов автомобиля, сидя на капоте.

Собственником машины оказался 21-летний житель Улан-Удэ. На него составили административные материалы за нарушение скоростного режима и пренебрежение правилами перевозки пассажиров. Полицейские также призвали участников дорожного движения к соблюдению ПДД и законопослушному поведению на проезжей части.

В мае житель Краснодарского края прокатился по дорогам в ванне с мотором. Уточняется, что двигатель и отдельные детали корпуса скутера Suzuki были приварены к ванне. Мужчина, управлявший самодельным транспортным средством, был пьян и с трудом говорил.

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    Марина Совина
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