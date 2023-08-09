Сотни туристов провели ночь на горе из-за поломки подъемника

CBC News: сотни туристов провели ночь на горе в Канаде из-за поломки подъемника

Сотням туристов пришлось провести ночь на горе в Канаде из-за поломки подъемника. Об этом сообщает сайт телеканала CBC News.

Источник уточняет, что инцидент произошел на вершине горы Салфер на юго-западе страны. Подъемник вышел из строя из-за отключения электроэнергии вечером в понедельник, 7 августа.

В управляющей работой подъемника компании Pursuit рассказали журналистам, что в момент остановки канатной дороги на вершине горы находилось от 400 до 500 человек.

«Нашей первоочередной задачей была эвакуация людей, застрявших в кабинах», — заявил представитель компании Марк Хендрикс (Mark Hendrikse).

По его словам, в этот же день была оказана помощь всем туристам, которые находились в кабинах, однако специалисты не смогли запустить подъемник для спуска людей, оставшихся на вершине горы. Их удалось забрать только утром во вторник, 8 августа.

Ранее сообщалось, что бывший министр Швеции по делам Европейского союза Ханс Дальгрен с двумя дочерями и еще более 60 туристов застряли на самой высокой горе страны Кебнекайсе. Таяние льда и сильный ветер сделали спуск отдыхающих с горы пешком или на лыжах невозможным. В результате десяткам туристов пришлось остановиться в убежище на вершине.

