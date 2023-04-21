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11:06, 21 апреля 2023Путешествия

Бывший европейский министр и более 60 туристов застряли на вершине горы

Svenska Dagbladet: бывший министр по делам ЕС Дальгрен застрял на горе Кебнекайсе в Швеции

Фото: Hans Dahlgren / Svenska Dagbladet

Бывший министр Швеции по делам Европейского союза (ЕС) Ханс Дальгрен с двумя дочерями и еще более 60 туристов застряли на самой высокой горе страны Кебнекайсе. Об этом пишет портал Svenska Dagbladet.

По данным издания, таяние льда и сильный ветер сделали спуск отдыхающих с горы пешком или на лыжах невозможным. В результате десяткам отдыхающих пришлось остановиться в убежище на вершине.

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«Вы не слышите тут ничего, кроме хруста снега», — заявил экс-министр. Дальгрен также подчеркнул, что застрять на вершине горы — не лучшая ситуация, однако причин горевать по этому поводу в таком месте нет.

Ранее в апреле российский турист забрался на гору в Республике Алтай и не смог спуститься с нее самостоятельно из-за панической боязни высоты. Инцидент произошел в селе Манжерок Майминского района. Двое жителей Москвы поднялись на гору, после чего один из россиян испугался высоты и от страха отказался слезать.

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Фариза Бацазова
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