Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:08, 4 апреля 2023Путешествия

Россиянин забрался на гору и не смог с нее слезть из-за панической боязни высоты

Житель Москвы забрался на гору на Алтае и не смог с нее слезть из-за боязни высоты

Фото: Telegram-канал Управления ГОЧС и ПБ в Республике Алтай

Российский турист забрался на гору на Алтае и не смог спуститься с нее самостоятельно из-за панической боязни высоты. Об этом говорится в Telegram-канале регионального Управления ГОЧС и ПБ.

Инцидент произошел в понедельник, 3 марта, в селе Манжерок Майминского района республики. Двое жителей Москвы поднялись на гору, после чего один из россиян испугался высоты и от страха отказался слезать вниз.

Материалы по теме:
«Здесь ощущают прилив сил и бодрости» Президентский камень, мумии и обряды: зачем российскому туристу ехать в зимнюю Сибирь
«Здесь ощущают прилив сил и бодрости»Президентский камень, мумии и обряды: зачем российскому туристу ехать в зимнюю Сибирь
7 ноября 2020
«Выпив алкоголь, они раскрепощаются» Пьяные алтайцы, мертвые озера и псевдоправославие. Что поразило россиянина в Горном Алтае
«Выпив алкоголь, они раскрепощаются»Пьяные алтайцы, мертвые озера и псевдоправославие. Что поразило россиянина в Горном Алтае
3 октября 2020

Тогда путешественники обратились к спасателям и позвонили по номеру 112. «Они смогли точно описать свое местонахождение и пройденный маршрут оператору системы 112, поэтому у спасателей не возникло сложностей с их поиском», — пояснили в ведомстве.

Спустя некоторое время спасатели поднялись на гору, где находились москвичи, и с помощью специального спускового устройства и веревки эвакуировали их с горы. «Стоит отметить, что спуск с горы, на которой находились гости из столицы, действительно крутой, — добавили в управлении. — Преодолеть его неподготовленному человеку сложно».

Ранее в апреле сообщалось, что в горах Сочи спасатели ищут российского альпиниста, пропавшего в Адлеровском районе. 35-летний россиянин в одиночку отправился на скальный участок старой краснополянской дороги в районе села Кепша на поиски квадрокоптеров и, предположительно, заблудился.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
Финляндия стала членом НАТО
На Украине призвали лишить Россию права вето в ООН
Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в петербургском кафе
МИД России прокомментировал вступление Финляндии в НАТО
Володин заявил о недостатках в системе ЕГЭ
Россиянка бросила шестилетнего сына в больнице после выздоровления
Раскрыта доля российских сделок на рынке жилья Турции
Россия примет военные меры из-за вступления Финляндии в НАТО
Шойгу сообщил о передаче Белоруссии ракетного комплекса Искандер
Литва запретила россиянам покупать в стране недвижимость
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.