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13:54, 3 апреля 2023Путешествия

Россиянин отправился на поиски беспилотников в горы Сочи и пропал

ЮРПСО: спасатели второй день ищут пропавшего в Адлеровском районе российского альпиниста

Фото: Dmitry Ant / Unsplash

В горах Сочи спасатели второй день ищут российского альпиниста, пропавшего в Адлеровском районе. Подробности сообщаются на официальной странице Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России во «ВКонтакте».

По данным ведомства, 35-летний мужчина отправился на скальный участок старой краснополянской дороги в районе села Кепша в одиночку и, предположительно, заблудился. В спасательный отряд через службу «112» поступила информация, что россиянин ушел на поиски двух ранее упавших квадрокоптеров.

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«2 апреля в 13:40 альпинист обнаружил один из беспилотников и отправил сообщение друзьям, находившимся внизу, у машины, после чего вернулся поиск второго БПЛА. После этого связи он больше не выходил. На телефон не отвечает, но вызов на номер проходит», — говорится в сообщении.

Выехавшие тем же вечером к предполагаемому местонахождению туриста спасатели поднялись до места обнаружения первого квадрокоптера, однако из-за сложности передвижения по скальному рельефу в темное время суток поиски были приостановлены до рассвета. Сейчас спасатели в составе семи человек обходят территорию в районе первого тоннеля старой дороги. В ближайшее время запланировано обследование горного массива с воздуха с применением беспилотного летательного аппарата.

Ранее в феврале на горнолыжном курорте «Газпром» в Сочи сошедшая из-за сильных снегопадов лавина накрыла трех человек, которые находились у кафе на склоне «Лаура». Попавших в снежный плен россиян быстро откопали, никто не пострадал.

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Валентина Процкова
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