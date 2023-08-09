Китай упростил выдачу виз россиянам

Посольство КНР в России: туристов освободят от сдачи отпечатков пальцев для визы

Китай упростил процедуру выдачи виз российским туристам и некоторым другим категориям заявителей. На официальном сайте посольства КНР в России сообщается, что им больше не нужно будет сдавать отпечатки пальцев.

Уточняется, что с 9 августа по 31 декабря 2023 года ведомство освобождает от сдачи отпечатков пальцев заявителей на получение однократных или двукратных виз. На портале дипмиссии также говорится, что речь идет о визах для бизнес (M), туристических (L), семейных (Q2) и транзитных (G) целей, а также виз для членов экипажей.

Ранее сообщалось, что в России был зафиксирован ажиотажный спрос на получение китайских виз. В визово-миграционном отделе Continent Express рассказали, что за два дня после возобновления полноценной работы визовых центров Китая россияне разобрали все свободные слоты.

