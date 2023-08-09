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10:49, 9 августа 2023Путешествия

Россиянин с криками остановил вылет самолета из-за боязни ЧВК и попал на видео

Пассажир российского самолета испугался бойцов ЧВК и задержал вылет рейса

Россиянин с криками остановил вылет пассажирского самолета S7 из-за боязни перед бойцами частной военной компании (ЧВК) и попал на видео. Об этом сообщает издание Baza.

Уточняется, что 39-летний Виталий стал кричать, как только самолет вырулил на взлетно-посадочную полосу. «Быстро останавливай! Я не лечу!» — говорит мужчина на записи. Он объяснил, что якобы увидел неизвестных людей из ЧВК, которые его преследовали, и очень испугался.

Из-за произошедшего рейс был задержан на два часа. Россиянин покинул самолет, его госпитализировали с предварительным диагнозом шизофрения.

Ранее мужчина разделся догола в аэропорту, начал кричать и бегать по зоне выдачи багажа и попал на видео. Инцидент произошел в аэропорту Феникса, где, как предполагается, работает герой ролика. На кадрах видно, как он снимает с себя шорты и остается совершенно обнаженным.

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    Зарина Дзагоева
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