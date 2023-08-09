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19:23, 9 августа 2023Россия

Губернатор раскрыл подробности обстрела Белгородской области

Гладков: при обстреле Горьковского повреждены два частных дома и три авто

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

При обстреле населенного пункта Горьковский в Белгородской области оказались повреждены два частных дома. Подробности атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскрыл губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В результате подомового обхода поселка Горьковский повреждения выявлены в двух частных домовладениях (выбиты окна, посечены фасады, крыши и заборы) и трех автомобилях», — написал он.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Белгородской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Анастасия Шейкина
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