Губернатор раскрыл подробности обстрела Белгородской области
Гладков: при обстреле Горьковского повреждены два частных дома и три авто
При обстреле населенного пункта Горьковский в Белгородской области оказались повреждены два частных дома. Подробности атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскрыл губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«В результате подомового обхода поселка Горьковский повреждения выявлены в двух частных домовладениях (выбиты окна, посечены фасады, крыши и заборы) и трех автомобилях», — написал он.
В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Белгородской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.