Губернатор раскрыл подробности обстрела Белгородской области

Гладков: при обстреле Горьковского повреждены два частных дома и три авто

При обстреле населенного пункта Горьковский в Белгородской области оказались повреждены два частных дома. Подробности атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскрыл губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В результате подомового обхода поселка Горьковский повреждения выявлены в двух частных домовладениях (выбиты окна, посечены фасады, крыши и заборы) и трех автомобилях», — написал он.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Белгородской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.