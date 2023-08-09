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18:49, 9 августа 2023Силовые структуры

В российском регионе поджигатель релейного шкафа оставил свой отпечаток пальца

В Екатеринбурге неизвестный попытался газетой поджечь оборудование на ж/д путях

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Екатеринбурге неизвестный попытался поджечь оборудование на железной дороге. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным ведомства, инцидент произошел около станции Екатеринбург-Сортировочный. Электромеханик заметил, что из релейного шкафа торчит обугленная газета. Сам же шкаф не поврежден.

Полицейские приехали на место происшествия и нашли след поджигателя в полукилометре от оборудования. А около шкафа нашли фрагмент обгоревшего бумажного листа, деревянный брусок, окурок сигареты. Отмечается, что силовикам даже удалось изъять отпечаток пальца с дверцы. Сейчас поджигателя разыскивают.

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    Екатерина Власова
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