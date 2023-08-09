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16:49, 9 августа 2023Среда обитания

В Москве откроют новый маршрут для речных электротрамваев

До конца 2023 года в Москве откроют новый маршрут для речных электротрамваев

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Москве до конца 2023 года откроют новый маршрут электротрамваев по Москве-реке. Об этом со ссылкой на пресс-службу оператора речного транспорта «Водоходъ. Пассажирский порт» передает агентство ТАСС.

Электросуда будут следовать от Автозаводского моста до Печатников. Длина маршрута составит 13 километров. «С запуском всех этапов проекта в столице появится: 21 экологичное речное электросудно, 23 плавучих причала с четырьмя береговыми зарядными станциями, два пункта технического обслуживания флота с возможностью подзарядки», — заявил представитель организации.

В июне стало известно, что президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение первого речного электротрамвая в Москве. Водный транспорт на электрическом ходу начал следовать от Киевского вокзала до ЖК «Сердце столицы», длина маршрута — 6,5 километра.

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    Полина Кислицына
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