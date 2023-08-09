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07:55, 9 августа 2023Мир

Эрдоган обвинил Запад в саботаже договоренностей по зерновой сделке

Президент Турции Эрдоган: Запад не выполняет обязательства по зерновой сделке

Фото: Iranian Presidency / Globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что восстановление зерновой сделки между Россией, Украиной, ООН и самой Анкарой зависит от выполнения западными странами своих обязательств. Вероятно, политик имел в виду снятие санкций с Россельхозбанка и его подключение к платежной системе SWIFT, пишет издание Al Monitor.

«За прошедшее время, к сожалению, принцип "договоренности должны выполняться" не соблюдался», — возмутился Эрдоган. По мнению политика, страны Запада не предприняли «никаких дипломатических шагов», чтобы использовать «позитивную атмосферу», возникшую в результате зерновой сделки, и добиться сначала режима прекращения огня на Украине, а затем и постоянного мира.

Москва неоднократно настаивала на том, чтобы западные страны и ООН упростили сбыт ее зерновых по миру. При этом глава Управления по санкциям Госдепартамента США Джеймс О'Брайен на прошлой неделе заявил, что в 2022 году Россия и так экспортировала рекордное количество зерна. В связи с этим он призвал российские власти «определиться», на соблюдении каких именно требований они настаивают.

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    Виктория Кондратьева
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