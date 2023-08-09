Курс евро достиг нового максимума

Курс евро вплотную подошел к 107 рублям

В ходе торгов на Мосбирже в среду, 9 августа, курс евро приблизился к 107 рублям, достигнув нового максимума с конца марта 2022 года, свидетельствуют данные площадки.

Пиковым значением стало 106,94 рубля, по состоянию на 10:02 евро опустился до 106,57 рубля. Доллар поднимался до 97,41 рубля, накануне он достигал 97,47 рубля.

С начала года рубль потерял более 30 процентов стоимости, а с максимумов, достигнутых в мае и июне прошлого года, подешевел в два раза. Падение российской валюты ускорилось в конце июня.

На этом фоне заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин рассказал о возможности нового повышения ключевой ставки для борьбы с растущей инфляцией. При этом он исключил вероятность того, что ставка опустится ниже 8,5 процента.