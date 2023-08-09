Власти Германии не приняли окончательное решение по поставкам Taurus на Украину

Посольство ФРГ в РФ: окончательное решение по поставкам Киеву Taurus не принято

Немецкое правительство пока рассматривает возможность поставок на Украину крылатых ракет Taurus. Об этом заявило посольство ФРГ в России, передают «Известия».

В дипмиссии подчеркнули, что окончательное решение принято не было.

Ранее депутат партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт предсказал принятие властями страны положительного решения по вопросу отправки Taurus Киеву. Он напомнил, что немецкое руководство передало украинской армии танки Leopard, хотя изначально отказывалось поставлять ей такую технику.

По мнению депутата бундестага Маркуса Фабера, немецкие специалисты могут перепрограммировать ракеты Taurus, если Берлин решит поставлять их Киеву. Он допустил, что их запрограммируют так, чтобы снаряды можно было использовать в ограниченной местности.