Доказана польза повседневных удовольствий для мозга

Scientific Reports: музыка и кофе полезны для активности мозга

Ученые Нью-Йоркского университета доказали, что прослушивание музыки, употребление кофе и другие виды повседневных удовольствий полезны для мозга человека, улучшая когнитивные функции, в том числе концентрацию и память. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Scientific Reports.

В ходе экспериментов испытуемые выполняли тесты на когнитивные способности, слушая музыку, угощаясь кофе и вдыхая ароматы согласно их индивидуальным предпочтениям. Они также носили браслеты для мониторинга кожи и головные датчики для мониторинга мозга. С помощью алгоритма MINDWATCH специалисты проанализировали активность мозга по электродермальной активности — изменению электропроводности кожи, вызванному эмоциональным стрессом.

Было продемонстрировано, что музыка и кофе заметно изменяют активность мозга испытуемых, модулируя производительность при решении задач с использованием рабочей памяти. MINDWATCH определил, что стимуляция с помощью повседневных удовольствий вызывает повышенную активность мозговых бета-волн, в результате чего когнитивные способности достигают пика.

Исследователи протестировали три типа музыки: энергичную и расслабляющую музыку, знакомую испытуемому, а также новую музыку, сгенерированную искусственным интеллектом (ИИ), которая отражала вкусы испытуемого. Знакомая энергичная музыка давала больший прирост производительности (измеряемый временем реакции и правильными ответами), чем расслабляющая музыка. Музыка, сгенерированная ИИ, давал наибольший прирост, однако это необходимо подтвердить в дальнейших исследованиях.

Употребление кофе привело к заметному, но менее выраженному приросту производительности, чем музыка, а ароматы показали самый небольшой прирост.

