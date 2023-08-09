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16:06, 9 августа 2023Наука и техника

Доказана польза повседневных удовольствий для мозга

Scientific Reports: музыка и кофе полезны для активности мозга

Фото: Avi Naim / Unsplash

Ученые Нью-Йоркского университета доказали, что прослушивание музыки, употребление кофе и другие виды повседневных удовольствий полезны для мозга человека, улучшая когнитивные функции, в том числе концентрацию и память. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Scientific Reports.

В ходе экспериментов испытуемые выполняли тесты на когнитивные способности, слушая музыку, угощаясь кофе и вдыхая ароматы согласно их индивидуальным предпочтениям. Они также носили браслеты для мониторинга кожи и головные датчики для мониторинга мозга. С помощью алгоритма MINDWATCH специалисты проанализировали активность мозга по электродермальной активности — изменению электропроводности кожи, вызванному эмоциональным стрессом.

Было продемонстрировано, что музыка и кофе заметно изменяют активность мозга испытуемых, модулируя производительность при решении задач с использованием рабочей памяти. MINDWATCH определил, что стимуляция с помощью повседневных удовольствий вызывает повышенную активность мозговых бета-волн, в результате чего когнитивные способности достигают пика.

Исследователи протестировали три типа музыки: энергичную и расслабляющую музыку, знакомую испытуемому, а также новую музыку, сгенерированную искусственным интеллектом (ИИ), которая отражала вкусы испытуемого. Знакомая энергичная музыка давала больший прирост производительности (измеряемый временем реакции и правильными ответами), чем расслабляющая музыка. Музыка, сгенерированная ИИ, давал наибольший прирост, однако это необходимо подтвердить в дальнейших исследованиях.

Употребление кофе привело к заметному, но менее выраженному приросту производительности, чем музыка, а ароматы показали самый небольшой прирост.

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    Александр Еникеев
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