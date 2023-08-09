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18:37, 9 августа 2023Путешествия

Турист отдохнул в Индии и заболел раком из-за разъедающей желудок бактерии

Британец заразился бактерией хеликобактер пилори в Индии и заболел раком желудка

Фото: Amit Dave / Reuters

Британец провел длительный отпуск в Индии и заразился опасной бактерией, которая могла вызвать у него рак желудка спустя 20 лет. Подробности случившегося сообщило издание Mirror.

Уточняется, что Зак Уилкокс (Zak Wilcox) отправился с рюкзаком по Индии, когда ему было 19 лет. На последней неделе отдыха у туриста началась тяжелая диарея. Симптомы прошли через три недели, однако спустя несколько лет, когда Уилкоксу было 40, у него обнаружили рак желудка. Как передает источник, болезнь развивалась стремительно. Врачам пришлось удалить британцу желудок, но его жизнь так и не удалось спасти.

Мать молодого человека Ребекка Уилкокс (Rebecca Wilcox) рассказала, что онкологическое заболевание могло быть связано с разъедающей желудок бактерией хеликобактер пилори. По мнению женщины, сын подхватил ее именно во время давнего путешествия по Индии.

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«Бактерия находится в слизистой оболочке желудка годами, а иногда и десятилетиями <...>. Симптомы рака желудка либо отсутствуют, либо настолько легкие, что люди принимают их за расстройство желудка, пока не становится слишком поздно», — сказала Ребекка.

Она предостерегла путешественников, отправляющихся на отдых в страны Азии, и отметила, что если бы ее сын вовремя сдал анализы и обнаружил бактерию, он был бы жив.

Как отметило издание, хеликобактер пилори является одной из наиболее распространенных хронических бактериальных инфекций, которой заражено около двух третей населения мира. При этом чаще всего бактерия встречается в развивающихся странах Азии и Южной Америки. Инфекция передается через пищу и воду, причем в краткосрочных поездках риск заразиться гораздо меньше, чем в длительных путешествиях.

Ранее двое россиян отравились в столовой отеля в Истре. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Предварительно врачи поставили диагноз «гастроэнтероколит».

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    Мария Борисова
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