Стало известно о состоянии отравившихся в подмосковном отеле
Двое отравившихся в отеле в Истре в больнице в состоянии средней тяжести
Двое отравившихся в отеле в Истре госпитализированы в состоянии средней тяжести. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщили в подмосковном Минздраве, пишет РИА Новости.
Ранее 7 августа стало известно, что в столовой отеля «Яхонты» отравились шесть человек. Четверо из них отказались от госпитализации и были направлены на амбулаторное наблюдение, уточнили в ведомстве.
По предварительным данным, у пострадавших диагностирован гастроэнтероколит — одновременное воспаление желудка, тонкой и толстой кишки.
Mash писал, что гостям отеля стало плохо после ужина. В «Яхонтах» довольно часто останавливаются бизнесмены и госслужащие.