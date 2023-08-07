Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:16, 7 августа 2023Россия

Под Москвой шесть человек отравились в столовой отеля «Яхонты»

Mash: в подмосковной Истре шесть человек отравились в столовой отеля «Яхонты»

Фото: Екатерина Якель/Коммерсантъ

В подмосковной Истре шесть человек отравились в столовой отеля «Яхонты», двоих из них в тяжелом состоянии доставили в больницу. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По сведениям издания, гостям отеля стало плохо после ужина. У всех пострадавших диагностировали гастроэнтероколит — одновременное воспаление желудка, тонкой и толстой кишки.

Двух человек сразу же направили из отеля в больницу, остальные предпочли не пользоваться услугами медиков. Как пишет Mash, в «Яхонтах» довольно часто останавливаются бизнесмены и госслужащие.

Других подробностей случившегося издание не привело.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости

    Курс доллара резко вырос

    ЕС решил не эвакуировать свои миссии из Нигера

    Под Москвой шесть человек отравились в столовой отеля «Яхонты»

    Перечислены востребованные вакансии для москвичей старше 50 лет

    Китайской экономике предсказали рекордное падение торговли

    Кадыров заявил об уничтожении чеченским батальоном «хваленых» танков Leopard

    Стало известно о поведении представителя КНР на переговорах по Украине

    В МИД России заявили о бессмысленности переговоров по Украине без Москвы

    Россияне стали больше занимать «до зарплаты» из-за роста цен

    Появление жизни на Земле связали со спонтанной самоорганизацией катализаторов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости