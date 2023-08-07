Под Москвой шесть человек отравились в столовой отеля «Яхонты»

Mash: в подмосковной Истре шесть человек отравились в столовой отеля «Яхонты»

В подмосковной Истре шесть человек отравились в столовой отеля «Яхонты», двоих из них в тяжелом состоянии доставили в больницу. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По сведениям издания, гостям отеля стало плохо после ужина. У всех пострадавших диагностировали гастроэнтероколит — одновременное воспаление желудка, тонкой и толстой кишки.

Двух человек сразу же направили из отеля в больницу, остальные предпочли не пользоваться услугами медиков. Как пишет Mash, в «Яхонтах» довольно часто останавливаются бизнесмены и госслужащие.

Других подробностей случившегося издание не привело.