Почти 70 детей отравились в российском лагере

Прокуратура сообщила об отравлении 67 детей в лагере «Горный Орленок» на Алтае

Почти 70 детей отравились в лагере «Горный Орленок» в Республике Алтай. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры по российскому региону.

«29.07.2023 в прокуратуру Шебалинского района поступила информация о наличии множественных симптомов отравления у отдыхающих детей в детском лагере "Горный Орленок"», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, установлено 67 случаев отравления. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Помимо того, рассматривается решение о приостановлении деятельности детского учреждения.

Ранее в Екатеринбурге четыре человека заразились сальмонеллезом после того, как поели в одном из суши-маркетов города. В ходе проверки места, где готовились блюда, были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.