Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:18, 9 августа 2023Ценности

Россиянкам назвали способы выглядеть идеально на фото

Стилистка Мария Берегова: камера на уровне груди или ниже визуально удлинит ноги

Фото: Unsplash

Преподаватель курса «Контент-креатор в fashion» Fashion Factory, продюсер, стилистка Мария Берегова назвала россиянкам способы выглядеть идеально на фото. Соответствующий материал появился на сайте издания The Voice.

В первую очередь эксперт посоветовала установить камеру на уровне груди или ниже, поскольку такое положение поможет визуально удлинить ноги и избежать искажения пропорций тела из-за неправильного ракурса. «Еще один лайфхак для любителей контролировать процесс — поставь зеркало позади фотографа. Так ты сможешь видеть со стороны, как позируешь, и корректировать позы», — уточнила Берегова.

Кроме того, специалистка призвала не щуриться и не стоять на протяжении всей съемки в статичной позе. При этом она напомнила о важности следить за осанкой, в частности не прижимать плечи к ушам, чтобы не сделать шею визуально короткой.

Помимо прочего, собеседница издания порекомендовала обращать внимание на задний фон во время фотосессии. «Кстати, обязательно поставь сетку в настройках камеры телефона: так будет проще выстроить композицию и не завалить горизонт», — предложила Берегова.

В марте профессиональные фотографы Алан Ди Уэст и Макс Чизотти раскрыли секрет идеальных снимков звезд на красных дорожках. Так, эксперты рассказали, что многие знаменитости репетируют свои выходы на мероприятия перед зеркалом.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Винар
    Обсудить
    Последние новости

    Следователи опровергли версию об атаке беспилотника в Сергиевом Посаде

    Названы города с сильнее всего подорожавшим жильем

    Российская армия сорвала попытку ВСУ провести разведку боем в Приютном

    Лидер «Зенита» избежал дисквалификации на матч со «Спартаком»

    Российский блогер пожаловался на «конские цены» на любимом курорте богачей

    Съемки второй части «Каратэ-пацан» запланировали на осень

    Минобороны рассказало о развитии наступления на одном из направлений в зоне СВО

    В Европе назвали срок первого пуска ракеты Ariane 6

    Минобороны заявило об отражении пяти атак ВСУ в ДНР

    Россиянкам назвали способы выглядеть идеально на фото

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости