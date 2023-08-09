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16:11, 9 августа 2023Моя страна

В России появится Kavkazland

В Кабардино-Балкарии построят парк развлечений Kavkazland

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В Кабардино-Балкарии решили построить парк развлечений Kavkazland. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

В пресс-службе сообщили, что в 2022 году в рамках ежегодного форума «Сильные идеи для нового времени» инвестиционный проект включен в топ-лист «Региональный» и в план-график оказания поддержки идеям, отобранным Кабардино-Балкарией.

Парк развлечений хотят построить в городском поселении Майский. Предварительная презентация проекта прошла в местной администрации. По словам руководительницы проекта Танзили Глашевой, для строительства были выбраны лучшие компании.

«Полный пакет документов будет подготовлен через три месяца. На территории в сто гектаров будут располагаться круглогодичный и летний аквапарки, женский аквапарк, а также аттракционы, спортивные объекты, американские горки», — рассказала она.

Планируется также построить детский лагерь, который вмещает до тысячи детей. Для родителей с детьми построят отдельные коттеджи и отель. «Примерно за два года (2024-2025) надеемся завершить строительство и сдать объект под ключ. Он будет обслуживать не только регионы Северного Кавказа, но и всей России», — сообщила Глашева.

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    Варвара Кошечкина
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