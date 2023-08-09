Возможность введения компенсации аренды жилья оценили

Гильдия риелторов: ввод компенсации аренды жилья маловероятен

Ввод компенсации расходов на аренду жилья молодым семьям маловероятен. Так возможность появления новых мер поддержки оценил вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев, передает радиостанция «Говорит Москва».

«Мне кажется, что это маловероятно, потому что слишком широкая категория получается семей», — заявил Апрелев. Он добавил, что такая инициатива может быть направлена на легализацию сделок на рынке жилья.

По словам эксперта, в случае введения новых мер на компенсацию смогут претендовать те семьи, которые при аренде жилья заключили официальный договор. Таким образом съемщики будут мотивированы избегать закрытого рынка аренды жилья и заключать легальные сделки, в рамках которых собственник уплачивает налог в бюджет государства.

В июле Совфед предложил обязать правительство России компенсировать молодежи стоимость аренды жилья. Предложение с соответствующими поправками в постановление «Молодая семья» готовит ЛДПР. Мера коснется семей с детьми, в которых супруги не достигли 35-летнего возраста.