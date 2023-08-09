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19:09, 9 августа 2023Силовые структуры

Банда аферистов заработала 80 миллионов рублей на продаже квартир россиян

В Москве раскрыта банда аферистов, заработавших 80 млн руб. на чужих квартирах

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Москве полиция задержала 20 участников преступной группировки, занимавшейся мошенничеством в сфере недвижимости. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В состав банды аферистов входили жители нескольких регионов России. В отношении них возбудили уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. По версии следствия, мошенники узнавали о квартирах, владельцы которых долго в них не проживали. Под видом собственников и покупателей на основании подложных документов они оформляли договоры купли-продажи чужого жилья, после чего подавали документы в регистрирующие органы и оформляли право собственности. Далее недвижимость перепродавалась добросовестным покупателям. Таким образом, злоумышленники нечестным путем заработали более 80 миллионов рублей.

Восьмерых фигурантов отправили под стражу, четверых оставили под подпиской о невыезде. Еще семеро находятся под домашним арестом, а одна сообщница — на свободе. Она должна являться к следователю.

Некоторые из задержанных уже были судимы за аналогичные преступления. Из их домов изъяли поддельные документы, договоры купли-продажи квартир, оборудование и материалы для изготовления документов, а также банковские карты, печати, штампы.

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