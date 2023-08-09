В Литве обвинили Белоруссию в попытке вербовки граждан страны

В МВД Литвы заявили, что Минск пытался вербовать посетивших Белоруссию литовцев

Литовцы, которые посещали Белоруссию, сталкивались с попытками их вербовки спецслужбами республики. С такими обвинениями в сторону Минска выступил начальник Службы охраны государственной границы при МВД Литвы генерал Рустамас Любаевас, пишет ТАСС.

По его словам, литовская сторона обладает соответствующей информацией. Он также уточнил, что спецслужбы просят следующих в Литву белорусских граждан сделать фотографии определенных объектов и фиксировать передвижение воинских подразделений.

«В среднем в месяц Белоруссию посещают около 52 тысяч жителей нашей страны. С января по июль это сделали 230 тысяч человек», — добавил Любаевас.

Ранее председатель комитета национальной безопасности и обороны сейма Литвы Лауринас Касчюнас предупредил о закрытии нескольких пропускных пунктов на границе с Белоруссией. При этом он не стал уточнять, какие именно пункты будут закрыты.