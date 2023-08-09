Минздрав сообщил о росте числа пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде

Минздрав Подмосковья: число пострадавших в Сергиевом Посаде выросло до 56

Число пострадавших при взрыве на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде выросло до 56 человек. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Московской области в Telegram-канале.

30 из них находятся в больнице, шесть — в реанимации. Также 26 человек обращались в травмпункт, уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской опасности Андрея Воробьева писал о 52 пострадавших.

ЧП на подмосковном предприятии произошло утром 9 августа. Взрыв случился на складе пиротехники, который арендовала частная компания. Взрывной волной и осколками повредило около сотни квартир. Момент взрыва попал на запись регистратора автомобиля.