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16:48, 9 августа 2023Россия

Минздрав сообщил о росте числа пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде

Минздрав Подмосковья: число пострадавших в Сергиевом Посаде выросло до 56

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области / РИА Новости

Число пострадавших при взрыве на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде выросло до 56 человек. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Московской области в Telegram-канале.

30 из них находятся в больнице, шесть — в реанимации. Также 26 человек обращались в травмпункт, уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской опасности Андрея Воробьева писал о 52 пострадавших.

ЧП на подмосковном предприятии произошло утром 9 августа. Взрыв случился на складе пиротехники, который арендовала частная компания. Взрывной волной и осколками повредило около сотни квартир. Момент взрыва попал на запись регистратора автомобиля.

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    Евгения Куликова
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