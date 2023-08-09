Момент взрыва в Сергиевом Посаде попал на запись регистратора автомобиля

Мощный взрывв в Сергиевом Посаде попал на запись регистратора автомобиля

Момент мощного взрыва в Сергиевом Посаде попал на запись регистратора автомобиля. Кадры очевидца опубликованы в одной из местных групп во «ВКонтакте».

О ЧП стало известно ранее 9 августа. Инцидент произошел на складе с пиротехникой, который располагается на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ).

По последним данным, в результате случившегося пострадали 38 человек, пятеро из них — с ожогами в реанимации.