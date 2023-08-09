Митрополита УПЦ вызвали на допрос

СПЖ: митрополита УПЦ Луку вызвали на допрос в полицию

Управляющего Запорожской епархией Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Луку вызвали на допрос в полицию. Об этом сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).

Митрополита Запорожского и Мелитопольского допросят в качестве свидетеля по делу о публикациях в Telegram-канале «Лекарь.zp», автором которого он является.

Ранее глава Госслужбы по этнополитике и свободе совести на Украине Виктор Еленский заявил, что в стране в будущем останется только одна поместная церковь.