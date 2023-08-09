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10:31, 9 августа 2023Россия

Момент ночного уничтожения беспилотника ВСУ под Москвой попал на видео

Момент уничтожения беспилотника в подмосковной деревне Мисайлово попал на видео

Момент уничтожения украинского беспилотника в деревне Мисайлово под Москвой в ночь на 9 августа попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

Камеры наружного наблюдения, установленные на одном из подъездов в ЖК «Пригород Лесное» на юге от столицы зафиксировали вспышку. На записи также слышны звуки взрыва.

О том, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника на подлете к Москве, ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он уточнил, что данных о пострадавших или разрушениях от падения обломков нет.

Один дрон был сбит в районе Домодедово, второй — в районе Минского шоссе. Кадры уничтожения второго БПЛА также были опубликованы в сети.

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    Евгения Куликова
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