Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:41, 9 августа 2023Силовые структуры

Россиянин домогался девятилетней дочери и попал под суд

В Мордовии будут судить 40-летнего мужчину, домогавшегося девятилетней дочери

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Мордовии суд рассмотрит дело 40-летнего мужчины, домогавшегося девятилетней дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с января по май этого года отец приставал к школьнице. Он был в разводе с матерью девочки, но они продолжали жить совместно. Когда экс-супруга узнала о действиях бывшего мужа, она сразу обратилась в полицию.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «б» части 4 статьи 132 («Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») УК РФ. Сейчас мужчина находится в СИЗО.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости

    Описаны идеи Суровикина по изменению стратегии обороны в ходе СВО

    Стало известно о сложностях с производством истребителей F-35 и Rafale

    Перечислены главные правила по уходу за полотенцами

    Россиянин домогался девятилетней дочери и попал под суд

    Взрыв газа произошел в жилом доме в Махачкале

    Митрополит раскольнической ПЦУ обвинил власти Украины в выдумывании войны

    В Подмосковье загорелся отдел полиции

    Российские военные захватили разведывательный дрон ВСУ

    Момент ночного уничтожения беспилотника ВСУ под Москвой попал на видео

    Уральский Халк назвал желаемый гонорар за поединок с Дациком в кулачных боях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости