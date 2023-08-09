Россиянин домогался девятилетней дочери и попал под суд

В Мордовии будут судить 40-летнего мужчину, домогавшегося девятилетней дочери

В Мордовии суд рассмотрит дело 40-летнего мужчины, домогавшегося девятилетней дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с января по май этого года отец приставал к школьнице. Он был в разводе с матерью девочки, но они продолжали жить совместно. Когда экс-супруга узнала о действиях бывшего мужа, она сразу обратилась в полицию.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «б» части 4 статьи 132 («Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») УК РФ. Сейчас мужчина находится в СИЗО.

