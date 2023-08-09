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20:24, 9 августа 2023Силовые структуры

Россиянин получил от афериста шоколадки вместо техники на 10 миллионов рублей

Калининградец заказал технику на 10 млн рублей, а получил взамен шоколадки

Фото: Татьяна Макеева / Reuters

В Москве полиция задержала жителя Калининграда, который представлялся оптовиком по доставке дорогих смартфонов, брал у граждан деньги, обещая прислать им технику, но вместо нее отправлял шоколадки. Об этом «Ленте.ру» рассказали в управлении МВД России по региону.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Мужчину уже доставили в Калининград, где заключили под стражу.

Следователи пока знают о двоих потерпевших калининградцев. Первый в январе оплатил партию дорогих смартфонов на сумму около 10 миллионов рублей, но взамен получил лишь сладости. Еще одна женщина также в январе отдала аферисту 350 тысяч рублей, товар не получила, но смогла вернуть часть денег обратно. Предположительно, от действий подозреваемого могли пострадать как минимум шесть человек.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве с использованием нейросетей.

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    Варвара Митина
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