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14:06, 9 августа 2023Интернет и СМИ

Сообщения о превращении новых регионов в мусорный полигон оказались фейком

Правительство России не намерено превращать новые регионы в мусорный полигон

Фото: Антон Ваганов / Коммерсантъ

Распространившаяся в украинских СМИ сообщения о том, что правительство России хочет превратить новые регионы в мусорный полигон, оказались фейком.

Центр национального сопротивления Украины сообщил, что Россия якобы собирается свозить мусор в новые регионы. Центр ссылается на документ российского правительства. Утверждается, что Москва планирует потратить 1,3 миллиарда рублей на оборудование мусорных свалок в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областях. Как отмечается, на эти территории планируют вывозить отходы с территории РФ.

На самом деле речь идет о внедрении на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области российских стандартов по обращению с отходами, информация была искажена украинскими СМИ. Для этих целей в новых регионах построят мусороперерабатывающие заводы.

Постановление правительства России, предполагающее выделение финансирования на проектирование и строительство мусороперерабатывающих заводов и полигонов в новых регионах подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Планируется закупить 150 единиц такой техники на сумму более 1,3 миллиарда рублей и свыше 11 тысяч единиц контейнеров и бункеров на сумму более 215,5 миллиона рублей. В правительстве отметили, что эти меры позволят восстановить деятельность по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов и улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку в новых регионах.

Как добавляет правительство ЛНР, «решение позволит создать условия для формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечить сортировку и переработку мусора, снизить объем отходов, направляемых на полигоны».

«Больше всего потребность в мусоровозах — направим 121 единицу, и, конечно, в контейнерах для сбора отходов — 11 451 контейнер запланировано приобрети и отправить регионам», — добавил, в свою очередь, глава Минприроды России Александр Козлов.

О выделении субсидии на закупку спецтехники в новые регионы России писали российские СМИ — KP.RU, ТАСС.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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    Алина Гончарова
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