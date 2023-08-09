В США указали на потерю одного из ключевых союзников

NYT: ОАЭ становятся менее подвержены влиянию США и развивают отношения с Россией

США все больше теряют одного из своих ключевых союзников в лице Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает газета The New York Times. Уточняется, что государство становится менее подвержено влиянию Вашингтона и стремится развивать отношения и партнерство с Россией и Китаем.

По данным издания, несмотря на то, что ОАЭ являются близким союзником США, за последний год президент страны Мухаммед бен Заид Аль Нахайян дважды летал в Москву на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Помимо этого, как пишет NYT, Эмираты намерены провести с Китаем первые в истории совместные учения ВВС двух стран.

«Развитие отношений показывает, что ближневосточный лидер, которого правительство США считает важным партнером, все чаще предпочитает следовать собственным путем», — заключила газета.

Ранее стало известно, что в прошлом году убытки Фонда национального благосостояния Саудовской Аравии (PIF) только на инвестициях составили 11 миллиардов долларов, а общие потери дошли до 15,6 миллиарда, хотя в 2021 году прибыль составила 25,4 миллиарда долларов.