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22:39, 9 августа 2023Мир

В Конгрессе обвинили семью Байдена в получении денег из России

Конгресс США: семья Байдена в прошлом получала финансирование из-за рубежа
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Rod Lamkey — CNP / Consolidated News Photos

Семья американского президента Джо Байдена во время его вице-президентства получала незаконные выплаты на сумму более 20 миллионов долларов, в том числе от бизнесменов из России, Украины и Казахстана. Об этом заявил председатель комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгрессе США Джеймс Комер.

«Комитет на данный момент установил наличие выплат на сумму более 20 миллионов долларов от иностранных источников семье Байдена и их бизнес-партнерам», — следует из опубликованных документов.

Утверждается, что речь идет о средствах, переведенных в 2014 году российской предпринимательницей Еленой Батуриной, бизнесменом из Казахстана Кенесом Ракишевым через подставные компании сыну Байдена Хантеру и его бизнес-партнеру Девону Арчеру. Также в документе говорится о том, что родственник нынешнего президента США и его партнер получали выплаты от украинской энергетической компании Burisma Holdings.

2 августа стало известно, что Хантер Байден заключил сделку с обвинением, согласно которой обещал признать вину по двум пунктам обвинения — в обмен он получит условный срок. Родственник президента был «хорошо осведомлен о своих налоговых обязательствах», но все равно так и не подписал и не представил свои декларации.

В конце июля Джеймс Комер заявил, что Джо Байден солгал американскому народу о своей непричастности к сделкам сына Хантера, его также уличили во лжи по поводу его неосведомленности о них. По его мнению, родственник президента продавал «бренд» своего отца по всему миру с целью семейного обогащения.

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    Марина Совина
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