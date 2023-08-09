В российском городе остановку поставили задом наперед

NGS55: в Омске остановку поставили «спиной» к дороге

В Омске в Чкаловском поселке остановочный павильон установили «спиной» к дороге, сообщил портал NGS55.

Конструкция появилась на месте остановки «Поликлиника». Очевидцы рассказали, что увидели каркас 4 августа, при этом он не был прикреплен к асфальту. Из-за неправильно установленной конструкции жителям города тяжело заходить в общественный транспорт, а некоторые водители останавливаются поодаль, чтобы пассажирам было удобнее покидать автобус.

В администрации города позже назвали причину необычной установки. Там объяснили, что каркас поставили таким образом временно из-за поломки крана у подрядчика. Городские власти пообещали «на днях» установить павильон должным образом на остановку, которая расположена через дорогу.

Ранее в Омске на улице Красный Путь обвалился асфальт, из-за чего на дороге образовалась огромная дыра. Вместе с частью асфальта в яму провалился дорожный знак. Администрация города засыпала дыру щебнем. В результате обвала асфальтового покрытия никто не пострадал.