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17:36, 9 августа 2023Среда обитания

В российском городе остановку поставили задом наперед

NGS55: в Омске остановку поставили «спиной» к дороге

Фото: Мария Носенко / Сетевое издание «NGS55.RU»

В Омске в Чкаловском поселке остановочный павильон установили «спиной» к дороге, сообщил портал NGS55.

Конструкция появилась на месте остановки «Поликлиника». Очевидцы рассказали, что увидели каркас 4 августа, при этом он не был прикреплен к асфальту. Из-за неправильно установленной конструкции жителям города тяжело заходить в общественный транспорт, а некоторые водители останавливаются поодаль, чтобы пассажирам было удобнее покидать автобус.

В администрации города позже назвали причину необычной установки. Там объяснили, что каркас поставили таким образом временно из-за поломки крана у подрядчика. Городские власти пообещали «на днях» установить павильон должным образом на остановку, которая расположена через дорогу.

Ранее в Омске на улице Красный Путь обвалился асфальт, из-за чего на дороге образовалась огромная дыра. Вместе с частью асфальта в яму провалился дорожный знак. Администрация города засыпала дыру щебнем. В результате обвала асфальтового покрытия никто не пострадал.

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    Мария Черкасова
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