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16:23, 9 августа 2023Россия

Путин учредил звание «Заслуженный работник ОПК»

Путин указом учредил в России почетное звание «Заслуженный работник ОПК»

Фото: Gavriil Grigorov / Reuters

Президент Владимир Путин указом учредил в России почетное звание «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса». Текст указа опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно президентскому указу, претендовать на это звание могут сотрудники ОПК, проработавшие в этой сфере не менее 20 лет, а также имеющие особые заслуги или выполнившие производственные задания с опережением графика.

Кроме того, этим званием могут быть награждены работники отрасли, поспособствовавшие устойчивому инновационному развитию ОПК.

Если же сотрудник ОПК трудился на вредном производстве, получить звание заслуженного работника он сможет не через 20, а уже через 15 лет.

Ранее сообщалось, что россиян бесплатно обучат для трудоустройства на предприятиях ОПК.

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    Марк Леонов
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