Россиян бесплатно обучат для трудоустройства на предприятиях ОПК

Премьер России Мишустин подписал постановление о бесплатном обучении и работе в ОПК

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно нему россияне смогут пройти бесплатное обучение для трудоустройства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

Данное решение поможет быстрее восполнить потребности в специалистах, а гражданам — получить дополнительное профессиональное образование. На эти цели власти выделят более 700 миллионов рублей. Мера позволит обучить свыше 12 тысяч человек.

Перечень предприятий, которые примут участие в данной программе, определит Минпромторг. Тем, кто хочет принять участие в программе, нужно обратиться в центры занятости для заключения ученического договора.

Обучение будет проходить в рамках программы поддержки рынка труда. Она помогает работодателям создавать временные рабочие места для граждан, находящихся под риском увольнения, а также организовывать оплачиваемые общественные работы для зарегистрированных на бирже труда. В этом году планируется временно трудоустроить более 176 тысяч человек.

15 марта сообщалось, что Минпромторг направил в Минобороны список востребованных работников оборонно-промышленного комплекса для предоставления им отсрочки от весеннего призыва на срочную службу в армию. Список уже обрабатывается в российском оборонном ведомстве.

О том, что российские власти рассматривают возможность предоставить отсрочку от службы в армии для работников предприятий ОПК, президент России Владимир Путин сообщил еще 18 января. Он пообещал решить этот вопрос в ближайшее время. Путин также напомнил, что около 830 тысяч человек, которые задействованы в производстве оборонных предприятий, не попали под призыв в рамках частичной мобилизации.