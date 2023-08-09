Эксперты объяснили рекордный отток капитала из России

ЦМАКП: рекордный отток капитала из России в 2022 году составил 234 млрд долларов

Рекордный отток капитала из России в 2022 году объясняется изменениями в модели финансирования внешнеторговых процессов и переводом гражданами средств в иностранные банки. Об этом говорится в аналитической записке Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

В прошлом году за рубеж было выведено 243 миллиарда долларов, что составляет 13,5 процента от ВВП страны. При этом эксперты отметили четыре ключевых канала, по которым происходил отток капитала. На первом месте по объему находятся торговые кредиты и авансы — 66 миллиардов долларов. Эксперты объясняют рост оттока по этому каналу тем, что большая часть импорта стала поставляться на условиях авансирования, а кредитование экспорта по большей части перешло к российским банкам.

Чуть меньшая сумма ушла за границу на погашение ссуд и займов российскими банками и компаниями — 62 миллиарда долларов. Еще 47 миллиардов долларов пришлось на операции физических лиц — пополнение депозитов в зарубежных банках (33 миллиарда) и прирост наличной валюты у граждан (14 миллиардов).

Также значимый отток (40 миллиардов долларов) составило изъятие прямых иностранных инвестиций. Аналитики уточнили, что этот объем отражает сделки по приобретению принадлежавших зарубежным компаниям российских активов.

Специалисты ЦМАКП считают отток капитала объяснимым явлением в условиях экономического шока. При этом они назвали его рекордные объемы аномальными с учетом введенных ограничений и санкций и принятых в ответ Центробанком мер валютного контроля. Общая сумма вывода средств из страны в 2022 году превысила показатели кризисных 2014 (165 миллиардов долларов) и 2008 (143 миллиарда долларов) годов, отметили аналитики.

По словам авторов документа, уже в этом году следует ожидать замедление оттока средств, так как компании и россияне приспособились к изменившимся экономическим условиям. За период с января по июль 2023 года суммарных отток капитала по всем каналам аномального роста составил только 27 миллиардов долларов.

Ранее бизнес-объединение «Деловая Россия» обратилось к Минфину с предложением изменить подход к валютному контролю за операциями и запретить вывоз золота ради борьбы с оттоком капитала. Представители объединения высказали идею об ужесточении требований для экспортеров с целью вновь обязать их возвращать валютную выручку, особенно — в сырьевых отраслях. Это необходимо для предотвращения оттока капитала, при этом важно сохранить льготы для компаний, импортирующих в Россию комплектующие, сырье и материалы, говорится в письме.