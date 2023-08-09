Митрополит раскольнической ПЦУ обвинил власти Украины в выдумывании войны

Митрополит ПЦУ Даниил заявил, что власти Украины выдумывают войну

Митрополит раскольнической Православной Церкви Украины (ПЦУ) Даниил обвинил власти страны в выдумывании войны. Заявление священника передает Telegram-канал Klymenko Time.

«Наша власть то выдумывает войну, то боится, чтобы московские их не засудили и не позволяли нам вас собрать в это святилище», — заявил митрополит.

По мнению Даниила, руководство государства выдумывает войну, чтобы не допустить паломничества представителей ПЦУ.

Ранее священник греко-католический церкви Украины Роман Курах назвал русский народ прекрасным и призвал молиться о мире с Россией. По его словам, нужно чтобы «два прекрасных народа строили Царство небесное здесь, на земле» и «славили Господа в вечности вместе, когда попадут на небеса».