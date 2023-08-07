Украинский священник назвал русский народ прекрасным

Украинский священник Курах призвал молиться о мире с прекрасным русским народом

Священник греко-католический церкви Роман Курах назвал русский народ прекрасным и призвал молиться о мире между Россией и Украиной. Об этом сообщила украинская журналистка Дарья Сипигина на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в стране экстремистской и запрещена).

Во время проповеди он сказал о необходимости молиться о прекращении боевых действий, чтобы «два прекрасных народа строили Царство небесное здесь, на земле» и «славили Господа в вечности вместе, когда попадут на небеса».

Журналиста оскорбилась этими словами и высказала священнику недовольство. Но священник отказался извиняться и заявил, что его брат находится на фронте, и сам он вправе высказывать свои мысли.

Ранее в одном из кафе в Чехии официанты включили гимн России, обедавшим в нем украинцам, а после их недовольства заменили музыку звуками сирены.