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23:51, 4 августа 2023Бывший СССР

В Чехии официанты включили гимн России обедавшим в кафе украинкам

«Страна.ua»: в Чехии официанты включили гимн России обедавшим в кафе украинкам

Фото: Marcus Brandt / Globallookpress.com

В Чехии официанты включили гимн России обедавшим в кафе украинкам, а в ответ на их возмущение сменили его на звуки сирены. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на Олесю Кошилку, которая посетила это заведение вместе с подругой.

Беженка рассказала, что 2 августа зашла с приятельницей в кафе CottonClub Brandýs. Оно расположено в городке Брандис-над-Лабем-Стара-Болеслав.

По ее словам, они сделали заказ, после чего попросили пароль от Wi-Fi, на что официант-чех ответил, что «интернет есть только русский». Женщины не обратили внимания на эти слова, они предположили, что сотрудник принял их за россиянок.

«Через минут пять включается гимн России. Я не понимаю, что происходит, захожу внутрь и говорю "Это гимн России?" На что отвечают "Да". Я говорю, что я — украинка. На что мне отвечают: "И что?", начинают смеяться и включают звук сирены», — поделилась Олеся Кошилка.

Она добавила, что позже администрация заведения извинилась перед ней, а официанта уволили.

Ранее социолог Хенрик Доманьский заявил, что среди поляков растет усталость, связанная с преференциями, которые получают приезжающие в страну украинские беженцы.

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    Марина Совина
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