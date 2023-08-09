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06:48, 9 августа 2023Мир

В Польше уличили Украину в планах сместить правительство в Варшаве

Политолог Журавский: Украина, США и ФРГ планируют сместить правительство Польши

Фото: Unsplash.com

Польский политолог, профессор Лодзинского университета Пшемыслав Журавский уличил Украину, США и Германию в планах сместить правительство в Варшаве. Его слова приводятся на портале TVP.

Эксперт напомнил, что с мая между Украиной и Польшей произошел ряд дипломатических инцидентов, вызвавших разочарование в Варшаве, а в международном контексте эта ситуация, по его словам, имеет «западное измерение».

Политолог считает, что ФРГ стремится «свергнуть» правящую польскую партию «Право и справедливость» (ПиС), поскольку якобы стремится в будущем наладить отношения с Россией, а власти США считают руководство страны помехой на пути к сотрудничеству между Вашингтоном, Берлином и Варшавой.

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«Таким образом, они, как и Германия, делают ставку на свержение нынешнего правительства Польши на следующих выборах», — отметил Журавский, добавив, что Украина в свою очередь хочет членства в НАТО, что в основном зависит от США, и в Евросоюзе, ключевую роль в этом процессе играет Германия.

Профессор заявил, что несколько дипломатических инцидентов свидетельствуют о сознательности действий Киева, украинское руководство решило пойти по пути конфликта с польскими властями и выставить его недееспособным и конфликтующим с соседями.

Эксперт выразил мнение, что это делается с целью «утопить» ПиС на грядущих выборах, поскольку потеря даже нескольких процентов в пользу «Конфедерации» может стоить им победы.

Журавский подчеркнул, что «невежество» Киева в отношении польской политической сцены могут негативно сказаться на отношениях между странами. При этом США и Украина потеряют союзническую Варшаву, а бенефициарами этого процесса станут Германия и Россия.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил, что в США создадут коалицию вторжения на Украину, в которой основную роль сыграют восточноевропейские страны. Эксперт предположил, что в военный союз, который вторгнется на Украину, будут входить Польша и Литва, а в случае, если они не смогут оккупировать западную часть страны, им на помощь, возможно, придут Соединенные Штаты.

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    Марина Совина
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