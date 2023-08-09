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09:25, 9 августа 2023Россия

В Москве в десятый раз наградят молодых ученых

На 15% больше заявок поступило на Премию Правительства Москвы молодым ученым

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Почти 1300 заявок поступило на соискание Премии молодым ученым Правительства Москвы за 2023 год. Больше всего заявок — в области медицины, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Научные исследования помогают городу развиваться. Мы создаем все условия для развития науки в Москве. 10 лет назад мы учредили Премию Правительства Москвы молодым ученым для поддержки наших исследователей. С каждым годом интерес к премии растет. В этом году на соискание премии столичные молодые ученые подали почти 1300 заявок, что на 15 процентов больше, чем в прошлом году. Самыми популярными стали номинации, связанным с медициной, промышленными технологиями и новыми материалами. Мы надеемся, что наша премия поможет молодым ученым в их работе и поднимет ее на качественно новый уровень»

Анастасия Раковазаместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

Премии присуждаются ученым за достижение выдающихся результатов в фундаментальных и прикладных научных исследованиях в области естественных, технических и гуманитарных наук, а также за разработку и внедрение новых технологий, техники, приборов, оборудования, материалов и веществ, «повышающих эффективность деятельности в реальном секторе экономики и социальной сфере Москвы», рассказали в соцкомплексе столицы. Лауреатам присудят 50 премий по два миллиона рублей каждая.

В области научных исследований по количеству заявок лидируют работы в номинациях «Медицинские науки», «Общественные науки» и «Химия и науки о материалах». В сфере научных разработок больше всего заявок поступило в номинациях «Фармацевтика, медицинское оборудование и материалы», «Передовые промышленные технологии» и «Новые материалы и нанотехнологии».

Оценивать заявки будут эксперты Российской академии наук и члены Совета по науке при Департаменте образования и науки Москвы. Итоги подведут в январе 2024 года, торжественная церемония пройдет в феврале.

Организаторы Премии — Правительство Москвы, столичный Департамент образования и науки и Корпоративный университет московского образования. Подробнее о конкурсе можно прочитать на странице проекта.

Кто может претендовать на Премию Правительства Москвы?

Премия Правительства Москвы молодым ученым вручается с 2013 года. За это время о своих работах заявили более 6 тысяч, а получили премии 604 молодых ученых. Общая сумма всех врученных премий — 586 миллионов рублей.

На получение Премии могут претендовать исследователи и разработчики в возрасте до 35 лет включительно, доктора наук — до 40 лет включительно. В этом году заявки на соискание Премии принимались в 22 номинациях. В области научных исследований это «Математика, механика и информатика», «Физика и астрономия», «Химия и науки о материалах», «Биология», «Медицинские науки», «Науки о Земле», «Общественные науки», «Гуманитарные науки», «Информационно-коммуникационные технологии», «Технические и инженерные науки» и «Наука — мегаполису»; в области разработок — «Авиационная и космическая техника», «Городская инфраструктура», «Биотехнологии», «Фармацевтика, медицинское оборудование и материалы», «Новые материалы и нанотехнологии», «Передовые промышленные технологии», «Передача, хранение, обработка, защита информации», «Приборостроение», «Технологии экологического развития», «Электроника и средства связи» и «Энергоэффективность и энергосбережение».

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    Инга Разумовская
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