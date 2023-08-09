Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:56, 9 августа 2023Бывший СССР

Белоруссия постеснялась раскрыть число раскаявшихся участников протестов

РБК: прокуратура Белоруссии не назвала число раскаявшихся участников протестов

Фото: AP

Генеральная прокуратура Белоруссии постеснялась назвать число участников протестов 2020 года, которые раскаялись и попросили разрешение на возвращение в республику. Запрос на получение информации ведомству направило РБК.

«Запрашиваемая вами информация относится к категории, распространение которой в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах ограничено. Учитывая вышеизложенное направить в ваш адрес запрашиваемые сведения не представляется возможным», — сообщили в Генпрокуратуре.

В Белоруссии работает специальная комиссия, обратившись в которую участники протестов 2020 года, совершившие преступления, могут получить разрешение на возвращение в страну. При этом они должны «раскаяться в содеянном» и «возместить причиненный ущерб».

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Заходили синхронно с двух направлений: системы ПВО пресекли очередную попытку украинских дронов атаковать Москву

    В Польше объявили дату парламентских выборов

    ФСБ задержала россиянина за теракт на газопроводе в крымском поселке Кореиз

    Белоруссия постеснялась раскрыть число раскаявшихся участников протестов

    Преимущества и недостатки тренировок Сальмы Хайек в бикини оценили

    МЧС предупредило москвичей о ливне с грозой и градом

    Камерунский игрок с гражданством России оценил отказ во въезде в Великобританию

    В российском регионе задержаны шестеро участников конфликта со стрельбой

    Такси в России подорожает на треть

    Мужчина сломал шею из-за контрастного душа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости