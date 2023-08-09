Белоруссия постеснялась раскрыть число раскаявшихся участников протестов

РБК: прокуратура Белоруссии не назвала число раскаявшихся участников протестов

Генеральная прокуратура Белоруссии постеснялась назвать число участников протестов 2020 года, которые раскаялись и попросили разрешение на возвращение в республику. Запрос на получение информации ведомству направило РБК.

«Запрашиваемая вами информация относится к категории, распространение которой в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах ограничено. Учитывая вышеизложенное направить в ваш адрес запрашиваемые сведения не представляется возможным», — сообщили в Генпрокуратуре.

В Белоруссии работает специальная комиссия, обратившись в которую участники протестов 2020 года, совершившие преступления, могут получить разрешение на возвращение в страну. При этом они должны «раскаяться в содеянном» и «возместить причиненный ущерб».