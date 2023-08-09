На Западе испугались возможных обвинений Киева в провале контрнаступления

CNN: Запад опасается обвинений Киева в провале наступления и раскола альянса

Официальные лица Запада испугались, что Киев, возможно, обвинит их в провале контрнаступления. Об опасениях по поводу раскола военного альянса пишет телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленных американских и западных чиновников.

Отмечается, что разрыв между ожиданиями от контрнаступления и его результатами может вызвать взаимные обвинения между украинскими чиновниками и их западными союзниками, это способно привести к расколу внутри альянса, который практически не изменился за время спецоперации.

«Проблема, конечно, здесь заключается в перспективе игры с обвинениями, в которой украинцы затем обвинят нас», — заявил высокопоставленный западный дипломат.

23 июля президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах Киева начать контрнаступление весной. Однако этого не удалось сделать из-за нехватки военного снаряжения, боеприпасов и должным образом обученных использовать оружие бригад, тренировки которых проходили за пределами республики, уточнил он. По мнению Зеленского, такая задержка дала России время на минирование территорий Украины и укрепление линий обороны.

