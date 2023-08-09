На PlayStation 5 появился стриминг в 4К

VGC: на PlayStation 5 появился облачный стриминг игр в 4К

Компания Sony в тестовом режиме запустила на консолях PlayStation 5 (PS5) функцию облачного стриминга. Об этом сообщает издание VGC.

По словам журналистов, в настоящий момент опция появилась в случайном порядке у пользователей платных сервислов Sony. Согласно описанию, функция позволит запускать на консоли игры в облаке в разрешении 4К. Для запуска необходима подписка PlayStation Plus Premium.

Авторы выяснили, что игроки смогут запускать игры из каталога PS5 и демо-версии. Также появится возможность запуска цифровых игр, которые были ранее приобретены геймерами. При тестировании сервис предлагает выбрать разрешение экрана — 720, 1080, 1440 и 4К пикселей.

«Когда эта функция появится официально, облачная потоковая передача поддерживаемых игр для PS5 будет доступна для использования непосредственно на вашей консоли PS5», — прокомментировали ситуацию в Sony.

В начале августа корпорация Sony выпустила крупное обновление для приставок PS5. С апдейтом консоли получили поддержку SSD-накопителей емкостью до 8 терабайт и устройств Dolby Atmos.