Стало известно о прежних пожарах на месте мощного взрыва под Москвой

Жительница Сергиева Посада Ирина: на взорвавшемся заводе уже были пожары

Происшествие на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ) в Сергиевом Посаде происходит уже не в первый раз, ранее там уже случались пожары. Об этом «Ленте.ру» рассказала местная жительница Ирина.

«У домов возле завода вылетели окна, сетки из домов повылетали. Я живу от этого места примерно в километре, проснулась от того, что был очень громкий взрыв, завибрировал дом, — рассказала Ирина. — В группах писали, что беспилотник подорвал, но, я думаю, нет. Потому что там уже было несколько пожаров, может, что-то опять загорелось и взорвалось».

Девушка добавила, что на данный момент продолжается эвакуация сотрудников. Часть пострадавших уже в больнице, им помогают врачи.

Местная жительница Ольга тоже проснулась от взрыва — в окне ее спальни вылетели стекла.

«У меня был выходной, я спала. Проснулась от того, что мало того, что тряхнуло дом, как будто землетрясение, хотя у нас их не было никогда, так еще и окна в спальне выбило. Побежала скорее к окну, а там гриб. Испугалась страшно», — поделилась очевидица.

Житель города Юрий рассказал о столбе дыма и об искрах, летевших в небо.

«Услышал сильный взрыв, был дома в квартире. Подошел к окну, увидел, что поднимается столб дыма, летят какие то части с искрами, и образовался гриб. Обычно такое бывает при взрыве, на фотографиях видно», — сказал мужчина.

О мощном взрыве под Москвой стало известно ранее. Тогда же Telegram-канал «112» указывал, что по зданию в Сергиевом Посаде мог ударить беспилотник. Позднее появились данные о том, что инцидент произошел на складе с пиротехникой, который располагается на территории оптико-механического завода.